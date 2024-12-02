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Игроки во время матча НБА начали физическую конфронтацию, не переставая улыбаться

Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 119:116 в пользу домашней команды.

На последней минуте встречи разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и форвард «Хьюстона» Диллон Брукс инициировали физическое столкновение, к которому позже присоединились другие баскетболисты. Примечательно, что некоторые из них реагировали на ситуацию с улыбкой.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.