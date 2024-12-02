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Игроки во время матча НБА начали физическую конфронтацию, не переставая улыбаться

Игроки во время матча НБА начали физическую конфронтацию, не переставая улыбаться
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Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 119:116 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 38, Шенгюн - 20, Брукс - 16, Смит II - 15, Томпсон - 9, Грин - 9, Исон - 6, Шеппард - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Грин, Маквей
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 22, Хартенштайн - 19, Уоллес - 14, Уиггинс - 13, Дорт - 6, Джонс - 5, Уильямс - 5, Джо, Флаглер, Карлсон, Митчелл

На последней минуте встречи разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и форвард «Хьюстона» Диллон Брукс инициировали физическое столкновение, к которому позже присоединились другие баскетболисты. Примечательно, что некоторые из них реагировали на ситуацию с улыбкой.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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