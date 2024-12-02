Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри отреагировал на серию «Голден Стэйт» из четырёх поражений

Стефен Карри отреагировал на серию «Голден Стэйт» из четырёх поражений
Комментарии

Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 113:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 27, Дюрант - 21, Джонс - 19, Аллен - 17, О'Нил - 11, Моррис - 8, Игодаро - 6, Данн - 2, Пламли - 2, Окоги, Ли, Бол
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 18, Грин - 13, Куминга - 12, Подзиемски - 12, Хилд - 11, Луни - 9, Уотерс III - 3, Андерсон - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Муди, Спенсер

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своими мыслями после игры, которая стала четвёртым подряд поражением для команды из Калифорнии.

«Трудно найти ритм… это действительно сложно. Мы уникальная команда, и ситуация необычная. Я не думаю, что что-то подобное когда-либо происходило в лиге. Но у нас 82 игры в расписании. Нужно понять, какие изменения нужно внести», — сказал Карри в послематчевом интервью.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать
Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android