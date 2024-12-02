Стефен Карри отреагировал на серию «Голден Стэйт» из четырёх поражений

Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 113:105 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своими мыслями после игры, которая стала четвёртым подряд поражением для команды из Калифорнии.

«Трудно найти ритм… это действительно сложно. Мы уникальная команда, и ситуация необычная. Я не думаю, что что-то подобное когда-либо происходило в лиге. Но у нас 82 игры в расписании. Нужно понять, какие изменения нужно внести», — сказал Карри в послематчевом интервью.

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры: