«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и возглавил Западную конференцию НБА

В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:116.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Фред Ванвлит, набравший 38 очков и сделавший два подбора и три передачи, и центровой из Турции Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, восемь подборов и пять передач.

Следующий матч «Оклахома» проведёт дома с «Ютой Джаз» 4 декабря. «Хьюстон» начнёт выездную серию и сыграет с «Сакраменто Кингз» 4 декабря.

У кого больше всех очков в НБА: