Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и возглавил Западную конференцию НБА

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и возглавил Западную конференцию НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:116.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 38, Шенгюн - 20, Брукс - 16, Смит II - 15, Томпсон - 9, Грин - 9, Исон - 6, Шеппард - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Грин, Маквей
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 22, Хартенштайн - 19, Уоллес - 14, Уиггинс - 13, Дорт - 6, Джонс - 5, Уильямс - 5, Джо, Флаглер, Карлсон, Митчелл

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Фред Ванвлит, набравший 38 очков и сделавший два подбора и три передачи, и центровой из Турции Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, восемь подборов и пять передач.

Следующий матч «Оклахома» проведёт дома с «Ютой Джаз» 4 декабря. «Хьюстон» начнёт выездную серию и сыграет с «Сакраменто Кингз» 4 декабря.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас смотрят:
Видео
Игроки во время матча НБА начали физическую конфронтацию, не переставая улыбаться

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android