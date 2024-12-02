Антониус Кливленд: встречи с командами из топ-4 всегда похожи на плей-офф

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоялся вчера, 1 декабря (87:75).

«Мы здорово проявили себя как команда. Соперник сделал несколько рывков по ходу встречи, но у нас получилось сдержать их и не дать убежать на комфортное преимущество. Хоть УНИКС и пытался остановить нас в обороне, мы смогли найти возможности для нападения и отлично завершили матч.

В каких-то моментах нам следовало действовать немного иначе. УНИКС же стартовал очень энергично: реализовал свои броски и повёл в счёте. Хорошо, что мы не опустили руки и смогли вернуться в игру в середине третьей четверти. Как говорится, баскетбол — это игра рывков, поэтому нужно сохранять спокойствие и не паниковать, если соперник набирает много очков подряд.

УНИКС очень силён физически, поэтому нам нужно было соответствовать уровню интенсивности их игры. Встречи с командами из топ-4 всегда похожи на плей-офф по темпу и уровню контакта. И, конечно, каждый хочет одержать победу в таких матчах. Рад, что сегодня мы справились!» — приводит слова Кливленда официальный сайт «Локомотива-Кубань».