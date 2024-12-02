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Тренер «Юты» сделал странный шаг, взяв тайм-аут на последних секундах матча с «Лейкерс»

Тренер «Юты» сделал странный шаг, взяв тайм-аут на последних секундах матча с «Лейкерс»
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Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 22, Коллинс - 21, Секстон - 15, Джордж - 14, Кесслер - 13, Джузэнг - 11, Сенсабо - 6, Юбэнкс - 2, Миллз, Кольер, Михайлюк, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 27, Хатимура - 13, Кристи - 12, Винсент - 10, Кнехт - 6, Худ-Скифино - 4, Колоко, Льюис, Траоре

Главный тренер «Юты» Уилл Харди совершил необычный поступок, взяв тайм-аут за несколько секунд до окончания игры, хотя защитник Коллин Секстон забросил мяч после своего прохода. Попадание потенциально могло принести победу хозяевам.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
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