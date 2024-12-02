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Тренер «Юты» сделал странный шаг, взяв тайм-аут на последних секундах матча с «Лейкерс»

Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

Главный тренер «Юты» Уилл Харди совершил необычный поступок, взяв тайм-аут за несколько секунд до окончания игры, хотя защитник Коллин Секстон забросил мяч после своего прохода. Попадание потенциально могло принести победу хозяевам.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Великолепная атмосфера в «Лейкерс»: