Леброн Джеймс не смог реализовать ни одного трёхочкового броска из 15 попыток

Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что в этой встрече лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал девять трёхочковых бросков. Таким образом, его серия промахов из-за дуги в последних трёх матчах составляет 15 попыток подряд без попаданий.

В текущем регулярном сезоне Джеймс принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22,6 очка, 9,4 результативной передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 35,7.

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