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«Лейкерс» в гостях обыграли «Юту», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис на двоих набрали 60 очков

«Лейкерс» в гостях обыграли «Юту», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис на двоих набрали 60 очков
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В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:104.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 22, Коллинс - 21, Секстон - 15, Джордж - 14, Кесслер - 13, Джузэнг - 11, Сенсабо - 6, Юбэнкс - 2, Миллз, Кольер, Михайлюк, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 27, Хатимура - 13, Кристи - 12, Винсент - 10, Кнехт - 6, Худ-Скифино - 4, Колоко, Льюис, Траоре

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 14 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 22 очка, семь подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Лейкерс» проведёт в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз» 3 декабря. «Юта» начнёт выездную серию и сыграет с «Оклахомой-Сити Тандер» 4 декабря.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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