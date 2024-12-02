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«Лейкерс» в гостях обыграли «Юту», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис на двоих набрали 60 очков

В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:104.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 14 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 22 очка, семь подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Лейкерс» проведёт в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз» 3 декабря. «Юта» начнёт выездную серию и сыграет с «Оклахомой-Сити Тандер» 4 декабря.