Джеймс Харден — второй игрок в истории НБА с 3000 реализованных трёхочковых бросков

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло 65:62 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден в ходе матча достиг 3000 реализованных трёхочковых бросков, став вторым игроком в истории после Стефена Карри, который смог это сделать.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Предматчевая подготовка Джеймса Хардена: