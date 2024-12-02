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Джеймс Харден — второй игрок в истории НБА с 3000 реализованных трёхочковых бросков

Джеймс Харден — второй игрок в истории НБА с 3000 реализованных трёхочковых бросков
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло 65:62 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден в ходе матча достиг 3000 реализованных трёхочковых бросков, став вторым игроком в истории после Стефена Карри, который смог это сделать.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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Предматчевая подготовка Джеймса Хардена:

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