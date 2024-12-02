Леброн Джеймс высказался о своей серии неудачных трёхочковых бросков

Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после встречи прокомментировал своё выступление, в ходе которого он набрал 27 очков, но не попал ни разу из девяти трёхочковых бросков.

«Я просто пользовался тем, что давала защита. Сегодня мои броски с периметра не залетали, но я находил хорошие позиции и в целом чувствовал, что играю неплохо. В этот раз мне удалось чаще проходить к кольцу, и я полагался на свою подготовку и всю проделанную работу», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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