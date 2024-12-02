Виктор Вембаньяма повторил уникальное достижение Хардена и Картера в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:125.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 17 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделав 14 подборов, 11 результативных передач, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+19».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 20-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков, 10 подборов, 10 передач и три блок-шота и реализовать пять трёхочковых бросков. Ранее это достижение покорялось Джеймсу Хардену и Винсу Картеру.

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: