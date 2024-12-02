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34-очковый трипл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»

34-очковый трипл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»
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В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:125.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Дерозан - 28, Сабонис - 25, Фокс - 23, Монк - 19, Джонс - 12, Мюррэй - 8, Эллис - 8, Краудер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Васселл - 21, Шампани - 19, Джонсон - 17, Пол - 13, Касл - 8, Барнс - 8, Джонс - 7, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, сделавший трипл-дабл из 34 очков, 14 подборов и 11 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Демар Дерозан, на счету которого 28 очков, пять подборов и восемь передач.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведёт в гостях с «Финиксом» 4 декабря. «Сакраменто» в тот же день у себя на площадке примет «Хьюстон».

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