34-очковый трипл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»

В ночь с 1 на 2 декабря мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:125.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, сделавший трипл-дабл из 34 очков, 14 подборов и 11 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Демар Дерозан, на счету которого 28 очков, пять подборов и восемь передач.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведёт в гостях с «Финиксом» 4 декабря. «Сакраменто» в тот же день у себя на площадке примет «Хьюстон».

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: