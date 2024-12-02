Никола Йокич провёл исторический матч, став третьим по трипл-даблам в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 122:126.

Йокич провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (12 из 24 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые, 2 из 4 — штрафные), сделав 14 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-7».

Таким образом, 29-летний баскетболист сравнялся с членом Зала славы Мэджиком Джонсоном и занял третье место в истории лиги по количеству оформленных трипл-даблов — 138. Отметим, что в топ-2 входят Расселл Уэстбрук (200) и Оскар Робертсон (181).

Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику: