Никола Йокич стал третьим по трипл-даблам в НБА на 190 матчей быстрее, чем Мэджик Джонсон

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 122:126.

Йокич провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (12 из 24 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые, 2 из 4 — штрафные), сделав 14 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-7».

Примечательно, что 29-летний баскетболист сравнялся с членом Зала славы Мэджиком Джонсоном и занял третье место в истории лиги по количеству оформленных трипл-даблов — 138. Более того, сербскому центровому потребовалось всего 690 игр для достижения этой отметки, тогда как Джонсону — 880.

Забавный момент с Йокичем и Дончичем во время тайм-аута: