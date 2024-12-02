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Никола Йокич стал третьим по трипл-даблам в НБА на 190 матчей быстрее, чем Мэджик Джонсон

Никола Йокич стал третьим по трипл-даблам в НБА на 190 матчей быстрее, чем Мэджик Джонсон
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 122:126.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

Йокич провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (12 из 24 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые, 2 из 4 — штрафные), сделав 14 подборов и 11 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-7».

Примечательно, что 29-летний баскетболист сравнялся с членом Зала славы Мэджиком Джонсоном и занял третье место в истории лиги по количеству оформленных трипл-даблов — 138. Более того, сербскому центровому потребовалось всего 690 игр для достижения этой отметки, тогда как Джонсону — 880.

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Забавный момент с Йокичем и Дончичем во время тайм-аута:

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