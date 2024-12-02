Вембаньяма может установить уникальный рекорд в НБА, который никому не покорялся ранее

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:125.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 17 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделав 14 подборов, 11 результативных передач, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+19».

Отметим, что 20-летний баскетболист на данный момент за сезон совершает 3,5 блок-шота и реализует 3,2 трёхочковых. По данным статистического аккаунта StatMamba, Вембаньяма имеет шанс стать первым игроком в истории лиги, который завершит регулярный сезон с такими показателями — минимум три блок-шота и три точных трёхочковых в среднем за игру.

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: