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Вембаньяма может установить уникальный рекорд в НБА, который никому не покорялся ранее

Вембаньяма может установить уникальный рекорд в НБА, который никому не покорялся ранее
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:125.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Дерозан - 28, Сабонис - 25, Фокс - 23, Монк - 19, Джонс - 12, Мюррэй - 8, Эллис - 8, Краудер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Васселл - 21, Шампани - 19, Джонсон - 17, Пол - 13, Касл - 8, Барнс - 8, Джонс - 7, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 17 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделав 14 подборов, 11 результативных передач, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+19».

Отметим, что 20-летний баскетболист на данный момент за сезон совершает 3,5 блок-шота и реализует 3,2 трёхочковых. По данным статистического аккаунта StatMamba, Вембаньяма имеет шанс стать первым игроком в истории лиги, который завершит регулярный сезон с такими показателями — минимум три блок-шота и три точных трёхочковых в среднем за игру.

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