Результаты игрового дня НБА 2 декабря
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В ночь с 1 на 2 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Все результаты игрового дня НБА 2 декабря:
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 119:116;
«Нью-Йорк Никс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:85;
«Кливленд Кавальерс» —«Бостон Селтикс» — 115:111;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:105;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 131:137;
«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:127;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 126:122.
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 116
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Барнс - 23, Пёлтль - 17, Уолтер - 12, Буше - 8, Агбаджи - 7, Митчелл - 7, Могбо - 3, Баттл - 3, Шид - 2, Картон, Темпл, Шомше, Фернанду
Майами Хит: Хироу - 31, Розир - 17, Батлер - 17, Адебайо - 13, Ларссон - 8, Робинсон - 8, Хайсмит - 7, Жакез-мл. - 6, Лав - 5, Бёркс - 4, Ричардсон, Йович, Уэр, Смит, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 85
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 31, Брансон - 16, Таунс - 14, Макбрайд - 13, Харт - 12, Пэйн - 8, Райан - 8, Ануноби - 7, Симс - 4, Хукпорти - 3, Колек - 2, Топпин
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 13, Бостон - 13, Мисси - 11, Мёрфи - 11, Мюррей - 10, Кэйн - 10, Пэйтон - 6, Грин - 5, Тайс - 2, Ривз - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маткович, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Гарлэнд - 22, Леверт - 13, Ньянг - 13, Мобли - 9, Аллен - 8, Джером - 6, Окоро - 6, Меррилл - 3, Портер, Томпсон, Тайсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Притчард - 24, Порзингис - 21, Хозер - 13, Петерсон - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 38, Шенгюн - 20, Брукс - 16, Смит II - 15, Томпсон - 9, Грин - 9, Исон - 6, Шеппард - 5, Адамс - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Грин, Маквей
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 22, Хартенштайн - 19, Уоллес - 14, Уиггинс - 13, Дорт - 6, Джонс - 5, Уильямс - 5, Джо, Флаглер, Карлсон, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 22, Коллинс - 21, Секстон - 15, Джордж - 14, Кесслер - 13, Джузэнг - 11, Сенсабо - 6, Юбэнкс - 2, Миллз, Кольер, Поттер, Михайлюк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 27, Хатимура - 13, Кристи - 12, Винсент - 10, Кнехт - 6, Худ-Скифино - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 27, Шарп - 22, Авдия - 21, Эйтон - 18, Камара - 17, Грант - 14, Бэнтон - 9, Рупер - 3, Хендерсон, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит, Мур, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Гримс - 28, Динвидди - 20, Гэффорд - 19, Вашингтон - 14, Харди - 13, Пауэлл - 5, Клебер - 2, Гортман, Проспер, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Дерозан - 28, Сабонис - 25, Фокс - 23, Монк - 19, Джонс - 12, Мюррэй - 8, Эллис - 8, Краудер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Васселл - 21, Шампани - 19, Джонсон - 17, Пол - 13, Касл - 8, Барнс - 8, Джонс - 7, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
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