В ночь с 1 на 2 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 декабря:

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 119:116;

«Нью-Йорк Никс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:85;

«Кливленд Кавальерс» —«Бостон Селтикс» — 115:111;

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:105;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 131:137;

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:127;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 126:122.

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