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В последние 26 секунд матча НБА было выполнено 18 штрафных бросков

В последние 26 секунд матча НБА было выполнено 18 штрафных бросков
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В течение последних 26 секунд матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» было выполнено 18 штрафных бросков. 17 из них было реализовано. Сама встреча закончилась победой «Кливленда» со счётом 115:111.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Гарлэнд - 22, Леверт - 13, Ньянг - 13, Мобли - 9, Аллен - 8, Джером - 6, Окоро - 6, Меррилл - 3, Портер, Томпсон, Тайсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Притчард - 24, Порзингис - 21, Хозер - 13, Петерсон - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета

Самым результативным в составе победителей был атакующий защитник Донован Митчелл, на счету которого 35 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В составе «Бостона» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. В его активе 33 очка, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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