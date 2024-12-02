В последние 26 секунд матча НБА было выполнено 18 штрафных бросков

В течение последних 26 секунд матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» было выполнено 18 штрафных бросков. 17 из них было реализовано. Сама встреча закончилась победой «Кливленда» со счётом 115:111.

Самым результативным в составе победителей был атакующий защитник Донован Митчелл, на счету которого 35 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В составе «Бостона» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. В его активе 33 очка, восемь подборов и четыре результативные передачи.

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