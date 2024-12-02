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Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА с 15 000 попаданий с игры

Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА с 15 000 попаданий с игры
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Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 22, Коллинс - 21, Секстон - 15, Джордж - 14, Кесслер - 13, Джузэнг - 11, Сенсабо - 6, Юбэнкс - 2, Миллз, Кольер, Поттер, Михайлюк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 27, Хатимура - 13, Кристи - 12, Винсент - 10, Кнехт - 6, Худ-Скифино - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи преодолел отметку в 15 000 реализованных бросков с игры, что сделало его вторым в истории лиги после Карима Абдул-Джаббара, у которого 15 837 успешных попаданий.

В текущем регулярном сезоне Джеймс принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22,6 очка, делая 9,4 результативной передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 35,7.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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