Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА с 15 000 попаданий с игры

Сегодня, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи преодолел отметку в 15 000 реализованных бросков с игры, что сделало его вторым в истории лиги после Карима Абдул-Джаббара, у которого 15 837 успешных попаданий.

В текущем регулярном сезоне Джеймс принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22,6 очка, делая 9,4 результативной передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 35,7.

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