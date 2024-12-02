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Кларк за 30 минут онлайн зарабатывает больше, чем за сезон по контракту в WNBA

Кларк за 30 минут онлайн зарабатывает больше, чем за сезон по контракту в WNBA
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Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), за 30-минутное онлайн-выступление получает минимум $ 100 тыс. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на генерального директора Agecroft Partners Дона Стейнбрюгге.

По словам Стейнбрюгге, он связался с Кларк, чтобы узнать, сможет ли она выступить с 30-минутной речью на видеоконференции. Это произошло в середине прошлого сезона WNBA, когда у баскетболистки была пауза. Во время переговоров представители Кейтлин озвучили вышеназванную сумму.

Сообщается, что за последний год Кларк провела шесть выступлений, что могло ей принести минимум $ 600 тыс. Для сравнения: её зарплата в WNBA в сезоне-2024 составила $ 76 535.

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