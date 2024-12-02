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Игрок НБА получил смешное прозвище с отсылкой к легенде лиги

Игрок НБА получил смешное прозвище с отсылкой к легенде лиги
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25-летний атакующий защитник «Милуоки Бакс» Эй Джей Грин высказался о прозвище, которое ему дали фанаты. За любовь к трёхочковым броскам болельщики «Милуоки» стали называть Грина Молочной Птицей (Dairy Bird), что является отсылкой к легендарному игроку НБА Ларри Бёрду (Larry Bird).

«Мне нравится тот факт, что другим это нравится. Моей жене это нравится. Так что всё нормально», — сказал Грин во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эй Джей к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 8,2 очка, реализуя 47,8% бросков из-за дуги, а также совершал два подбора и отдавал 0,9 передачи.

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