Насир Брукс покинет «Самару» — источник

Американский центровой Насир Брукс покинет «Самару» и присоединится к греческому клубу «Колоссос». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Толис Коциас.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Брукс к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка и совершал 2,9 подбора.

«Самара» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды шесть побед при 10 поражениях. Лидером чемпионата является московский ЦСКА. В активе красно-синих 15 побед при одном поражении.

Ранее исход матча ЦСКА и «Самары» прокомментировал комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

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