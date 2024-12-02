Мошенники обманули баскетболистку на 50 млн рублей

Мошенники украли у 20-летней баскетболистки более 50 млн рублей. Как информирует телеграм-канал Baza, спортсменка перевела злоумышленникам деньги, а также отдала 3 кг золота и золотые часы «Картье».

Сообщается, что девушка получила звонок от незнакомца, который представился сотрудником МТС. Мужчина заявил о необходимости продлить договор и просил назвать код, который она получит на телефоне. Выполнив указания, баскетболистка поняла, что звонок был не от МТС, а от «Госуслуг». Девушка отправилась в МФЦ, но получила несколько звонков. Звонившие представлялись сотрудниками «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ.

Баскетболистке пригрозили возбуждением уголовного дела за пособничество терроризму, при этом дали понять, что могут снять обвинения в случае сотрудничества. От девушки потребовали снять свои деньги и забрать ценные вещи из сейфа, после чего передать их «правоохранительным органам на проверку», что ей и было сделано. После того как через несколько дней те же мошенники попытались украсть деньги со счёта её бабушки, баскетболистка догадалась, что её обманули. Общий ущерб составил более 50 млн рублей.

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