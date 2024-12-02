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Вембаньяма стал автором исторического достижения для игроков в возрасте 20 лет или моложе

Вембаньяма стал автором исторического достижения для игроков в возрасте 20 лет или моложе
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма имеет в своём активе наибольшее количество трипл-даблов среди центровых в возрасте 20 лет или моложе. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

В настоящий момент на счету француза три трипл-дабла за время выступления в НБА. Последний он сделал во время недавнего матча регулярного чемпионата с клубом «Сакраменто Кингз». В этой встрече Вембаньяма набрал 34 очка, совершил 14 подборов и отдал 11 результативных передач. Сама игра закончилась со счётом 127:125 в пользу «Сан-Антонио».

К настоящему моменту Виктор принял участие в 17 матчах регулярки НБА, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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