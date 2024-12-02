Единая лига представила символическую пятёрку недели, куда вошли три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В ней оказалось сразу три россиянина (Андрей Зубков, Илья Попов и Кирилл Елатонцев) и два иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Андрей Зубков (МБА-МАИ);

Мело Тримбл (ЦСКА);

Илья Попов («Самара»);

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»);

Ксавьер Мун («Зенит»).

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В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед – два поражения), топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед – три поражения).

Российские баскетболисты за рубежом: