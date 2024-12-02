Единая лига представила символическую пятёрку недели, куда вошли три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В ней оказалось сразу три россиянина (Андрей Зубков, Илья Попов и Кирилл Елатонцев) и два иностранца.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Мело Тримбл (ЦСКА);
Илья Попов («Самара»);
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»);
Ксавьер Мун («Зенит»).
Фото: https://t.me/vtbleague
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед – два поражения), топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед – три поражения).
Российские баскетболисты за рубежом: