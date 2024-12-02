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«Папа, я скучаю». Фанат пришёл на матч Николы Йокича в НБА в маске лошади

«Папа, я скучаю». Фанат пришёл на матч Николы Йокича в НБА в маске лошади
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Во время недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» (126:122) один из фанатов калифорнийской команды надел маску лошади. Камера запечатлела его в тот момент, когда центровой «Денвера» Никола Йокич выполнял штрафные броски.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

«Папа, я скучаю по тебе», — говорится на плакате фаната.

Фото: Страница журналиста Томера Азарли в социальных сетях

Напомним, Йокич с детства увлекается лошадьми. Сейчас у него есть своя конюшня. Также центровой регулярно посещает скачки.

В нынешнем сезоне Никола к настоящему моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 10,7 передачи.

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