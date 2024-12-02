«Папа, я скучаю». Фанат пришёл на матч Николы Йокича в НБА в маске лошади

Во время недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» (126:122) один из фанатов калифорнийской команды надел маску лошади. Камера запечатлела его в тот момент, когда центровой «Денвера» Никола Йокич выполнял штрафные броски.

«Папа, я скучаю по тебе», — говорится на плакате фаната.

Фото: Страница журналиста Томера Азарли в социальных сетях

Напомним, Йокич с детства увлекается лошадьми. Сейчас у него есть своя конюшня. Также центровой регулярно посещает скачки.

В нынешнем сезоне Никола к настоящему моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 10,7 передачи.

Никола Йокич расстегнул рубашку и спел песню «Проклятая Америка»: