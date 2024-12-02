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«Сколько титулов бы взяли?» Пиппен показал сгенерированное ИИ фото Маска в форме «Буллз»

«Сколько титулов бы взяли?» Пиппен показал сгенерированное ИИ фото Маска в форме «Буллз»
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Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал сгенерированное искусственным интеллектом фото миллиардера Илона Маска в форме «Чикаго Буллз».

«Сколько титулов мы бы выиграли с Илоном Маском?» — подписал фотографию Скотти.

Фото: Страница Скотти Пиппена в социальных сетях

Сам Пиппен является шестикрастным чемпионом НБА в составе «Чикаго».

Публикация Скотти вызвала смешанную реакцию среди пользователей. Одни оценили пост баскетболиста, другие раскритиковали.

Ранее сообщалось, что Пиппен создал свой бренд одежды.

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