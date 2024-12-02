«Сколько титулов бы взяли?» Пиппен показал сгенерированное ИИ фото Маска в форме «Буллз»

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал сгенерированное искусственным интеллектом фото миллиардера Илона Маска в форме «Чикаго Буллз».
«Сколько титулов мы бы выиграли с Илоном Маском?» — подписал фотографию Скотти.
Фото: Страница Скотти Пиппена в социальных сетях
Сам Пиппен является шестикрастным чемпионом НБА в составе «Чикаго».
Публикация Скотти вызвала смешанную реакцию среди пользователей. Одни оценили пост баскетболиста, другие раскритиковали.
Ранее сообщалось, что Пиппен создал свой бренд одежды.
Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги: