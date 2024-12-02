Гилберт Аренас сравнил игру Майкла Джордана и Ламело Болла

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас сравнил выступление легенды лиги Майкла Джордана в начале карьеры и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.

«Ламело играет именно так, как играли в баскетбол в те времена. Когда у тебя жалкая команда, звезда просто начинает бросать мяч.

Не стоит отдавать пас этим плохим игрокам. Есть причина, по которой Майкл Джордан не отдавал пас Би Джей Армстронгу. Майкл Джордан тогда в среднем за матч набирал 37 очков. Почему? Потому что все остальные были неэффективны», — сказал Аренас в своём подкасте.

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола: