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Гилберт Аренас сравнил игру Майкла Джордана и Ламело Болла

Гилберт Аренас сравнил игру Майкла Джордана и Ламело Болла
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас сравнил выступление легенды лиги Майкла Джордана в начале карьеры и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.

«Ламело играет именно так, как играли в баскетбол в те времена. Когда у тебя жалкая команда, звезда просто начинает бросать мяч.

Не стоит отдавать пас этим плохим игрокам. Есть причина, по которой Майкл Джордан не отдавал пас Би Джей Армстронгу. Майкл Джордан тогда в среднем за матч набирал 37 очков. Почему? Потому что все остальные были неэффективны», — сказал Аренас в своём подкасте.

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