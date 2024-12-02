Названо достижение, которое в НБА покорялось лишь Йокичу. Серб делал это трижды

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич — единственный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому в течение месяца удавалось в среднем делать трипл-дабл при реализации трёхочковых бросков в 50%.

Об этом информирует статистический сервис StatMamba. Сообщается, что за время карьеры сербу удавалось добиваться подобных показателей трижды.

В нынешнем сезоне Никола к настоящему моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 10,7 передачи. «Денвер» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 10 побед и восемь поражений.

Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику: