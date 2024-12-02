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«Лучшее, что могло быть». Член Зала славы WWE — о том, когда Джордан набрал 55 очков

«Лучшее, что могло быть». Член Зала славы WWE — о том, когда Джордан набрал 55 очков
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Член Зала славы WWE, а также чемпион WWF (ныне WWE. — Прим. «Чемпионата») американец Кевин Нэш поделился впечатлением от выступления легендарного игрока клуба «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в матче с командой «Нью-Йорк Никс», который состоялся 28 марта 1995 года.

«Я видел, как ЭмДжей играл, когда вернулся под номером 45 и набрал тогда около 56 очко в матче с «Никс» на «Мэдисон Сквер Гарден».

Рядом со мной тогда, кстати говоря, сидел Лоуренс Тейлор (профессиональный игрок в американский футбол. — Прим. «Чемпионата»). Лучшее, что могло быть», — приводит слова Кевина Нэша портал NBA Analysis.

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