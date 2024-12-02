Харден вышел на первое место по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами

35-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден стал лидером по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами за матч в истории североамериканской лиги.

Команда Хардена «Клипперс» минувшей ночью нанесла поражение коллективу «Денвер Наггетс» со счётом 126:122. Джеймс по ходу встречи набрал 39 очков, девять подборов и 11 передач и в результате стал рекордсменом по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами, сместив на второе место четырёхкратного чемпиона лиги и представителя «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

На счету Джеймса Хардена 103 игры с такими показателями. У Леброна Джеймса — 102. На третьем месте расположился звёздный защитник «Наггетс» Расселл Уэстбрук — у него 84 игры.