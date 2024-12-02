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Харден вышел на первое место по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами

Харден вышел на первое место по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами
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35-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден стал лидером по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами за матч в истории североамериканской лиги.

Команда Хардена «Клипперс» минувшей ночью нанесла поражение коллективу «Денвер Наггетс» со счётом 126:122. Джеймс по ходу встречи набрал 39 очков, девять подборов и 11 передач и в результате стал рекордсменом по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами, сместив на второе место четырёхкратного чемпиона лиги и представителя «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

На счету Джеймса Хардена 103 игры с такими показателями. У Леброна Джеймса — 102. На третьем месте расположился звёздный защитник «Наггетс» Расселл Уэстбрук — у него 84 игры.

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