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Сына Майкла Джордана уличили в нарушении законодательства при торговле кроссовками

Сына Майкла Джордана уличили в нарушении законодательства при торговле кроссовками
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Маркуса Джордана, который является сыном легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, уличили в нарушении законодательства при торговле эксклюзивной моделью кроссовок Air Jordan 1 Trophy Room.

На это обратил известный YouTube-блогер, обозревающий индустрию кроссовок, Рами Альмордаа.

«В индустрии сникеров (подвид спортивной обуви. — Прим. «Чемпионата») это общеизвестный факт, но сын Майкла Джордана, Маркус Джордан, владеет магазином Trophy Room. У них была собственная коллаборация с Jordan, Jordan 1 Trophy Room. Предполагалось выпустить 1,2 тыс. или 12 тыс. пар. А потом появились фотографии, где [Маркус] встречается с каким-то парнем и продаёт ему кроссовки заранее. Как сын Майкла Джордана может так поступать?» — приводит слова Альмордаа портал The Sports Rush.

Данный поступок может подпадать под такие статьи, как «нарушение договорных обязательств», «мошенничество» и прочие.

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