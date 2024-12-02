Никола Йокич в издевательской манере поставил сверху через товарища по команде

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового в клубе «Денвер Наггетс», Никола Йокич во время разминки своей команды в издевательской манере забил данк через своего товарища по команде Деандре Джордана.

Слэм-данк — вид забивания в баскетболе (а также стритболе), при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается, как и обычный — в два очка. В баскетболе 3х3 и стритболе — в одно.

Йокич подошёл к оператору и сказал: «Снимай». После Никола прошёл за спины своим товарищам, разогнался и реализовал слэм-данк через стоящего под кольцом Джордана.

Йокич — трёхкратный MVP регулярного сезона и чемпион лиги в сезоне-2022/2023. В финале чемпионского сезона он также получил трофей Самого ценного игрока (MVP) финальной серии.