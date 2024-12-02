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Известная телеведущая позволила себе флирт в разговоре с Кевином Дюрантом во время телешоу

Известная телеведущая позволила себе флирт в разговоре с Кевином Дюрантом во время телешоу
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Известная телеведущая и спортивный комментатор Кей Адамс во время прямого эфира шоу Up & Adams позволила себе флирт во время разговора с лёгким форвардом и лидером «Финикс Санз» Кевином Дюрантом. Игрок НБА рассказывал, кого из игроков в американский футбол позвал бы на День благодарения.

«Как всем известно, я всегда смотрю только на Кевина Дюранта», — приводит слова Адамс портал Fadeaway World.

После данной реплики Дюрант не сдержал эмоций и рассмеялся.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 1 декабря, «Санз» разделили площадку с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 113:105.

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