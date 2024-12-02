«Самара» расторгла контракт с ещё одним легионером после смены губернатора — источник

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, расторг контракт со своим легионером — американским форвардом Ронни Харреллом, сообщило греческое издание Sportal.

«Ожидается, что в ближайшие дни Ронни Харрелл станет игроком афинского клуба «Марусси». Обе стороны были близки к заключению соглашения. Харрелл даже побывает в Турции, где «Марусси» будет играть с местным «Тофашем». Он не имеет права участвовать в этой игре, но он будет поддерживать игроков», — говорится в статье издания.

Отъезды Брукса и Харрелла — следствие больших изменений в самарском спорте. После смены губернатора в регионе решили пересмотреть финансирование спортивных клубов.

Харрелл был основным игроком волжан и принял участие в 14 матчах Единой лиги, набирая 12,1 очка, 5,0 подбора, 2,9 передачи и 1,9 перехвата.