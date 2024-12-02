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Леброн признал, что всё ещё адаптируется к игре без владения мяча под руководством Редика

Леброн признал, что всё ещё адаптируется к игре без владения мяча под руководством Редика
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс признался, что до сих пор не смог адаптироваться к новому стилю игры. Главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик дал установку Королю стараться выступать, не владея мячом.

«Сегодня [в мачте с «Ютой Джаз»] я продемонстрировал самый низкий показатель владения мяча за всю мою карьеру, так что мне определённо требуется адаптация. Игра чувствовалась чуть более [нормально]. Очевидно, что без Остина Ривза и Д'Анджело Расселла ответственность за ведение мяча возросла. Поэтому мне пришлось взять это на себя. Для меня это было привычно, но то, как мы пытаемся играть в этом году, отличается [от прошлого года], и я тоже к этому адаптируюсь», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Игра между «Ютой Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» завершилась победой «озёрников» со счётом 105:104.

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