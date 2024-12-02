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«Малыш, ты ушибся и хочешь поплакаться маме?» Болельщик высмеял звезду «Наггетс»

«Малыш, ты ушибся и хочешь поплакаться маме?» Болельщик высмеял звезду «Наггетс»
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Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» на стадионе «Интьют Доум» фанат «парусников» высмеял звёздного игрока «Денвера» Майкла Портера.

Инцидент произошёл за 2:49 до конца четвёртой встречи. Звезда «Клипперс» Джеймс Харден боролся за подбор под кольцом «Наггетс» и задел лицо Портера. После чего Майкл нагнулся и некоторое время держался за голову. В этот момент один из фанатов выкрикнул: «Бедненький малыш, ты ушибся? Хочешь поплакаться маме?»

Команда из Лос-Анджелеса одержала победу над «Наггетс» со счётом 126:122. На счету Портера 18 очков, семь подборов и одна передача.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 39, Пауэлл - 28, Мэнн - 15, Коффи - 13, Миллер - 8, Бамба - 6, Зубац - 6, Данн - 4, Джонс - 4, Батюм - 3, Хиланд, Джонс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Строутер - 15, Уотсон - 13, Браун - 11, Гордон - 10, Уэстбрук - 9, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
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