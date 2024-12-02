«Малыш, ты ушибся и хочешь поплакаться маме?» Болельщик высмеял звезду «Наггетс»

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» на стадионе «Интьют Доум» фанат «парусников» высмеял звёздного игрока «Денвера» Майкла Портера.

Инцидент произошёл за 2:49 до конца четвёртой встречи. Звезда «Клипперс» Джеймс Харден боролся за подбор под кольцом «Наггетс» и задел лицо Портера. После чего Майкл нагнулся и некоторое время держался за голову. В этот момент один из фанатов выкрикнул: «Бедненький малыш, ты ушибся? Хочешь поплакаться маме?»

Команда из Лос-Анджелеса одержала победу над «Наггетс» со счётом 126:122. На счету Портера 18 очков, семь подборов и одна передача.