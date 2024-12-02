Дэвис рассказал о броске Секстона, который не был засчитан из-за взятого «Ютой» тайм-аута

31-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, Энтони Дэвис рассказал о ситуации в концовке матча с «Ютой Джаз», в ходе которой защитник «Юты» Коллин Секстон реализовал потенциальный победный бросок, но из-за взятого тайм-аута главным тренером коллектива Уиллом Харди он не был засчитан.

«Я услышал свисток. Поэтому я остановился… Не знаю, смог бы Коллин [Секстон] реализовать в противном случае свой бросок. Я, вероятно, заблокировал бы эту попытку», — приводит слова Дэвиса издание Clutch Points.

«Лейкерс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 105:104. Дэвис по ходу встречи оформил дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов, а также сделал один блок-шот и две передачи.