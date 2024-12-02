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Дэвис рассказал о броске Секстона, который не был засчитан из-за взятого «Ютой» тайм-аута

Дэвис рассказал о броске Секстона, который не был засчитан из-за взятого «Ютой» тайм-аута
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31-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, Энтони Дэвис рассказал о ситуации в концовке матча с «Ютой Джаз», в ходе которой защитник «Юты» Коллин Секстон реализовал потенциальный победный бросок, но из-за взятого тайм-аута главным тренером коллектива Уиллом Харди он не был засчитан.

«Я услышал свисток. Поэтому я остановился… Не знаю, смог бы Коллин [Секстон] реализовать в противном случае свой бросок. Я, вероятно, заблокировал бы эту попытку», — приводит слова Дэвиса издание Clutch Points.

«Лейкерс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 105:104. Дэвис по ходу встречи оформил дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов, а также сделал один блок-шот и две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 22, Коллинс - 21, Секстон - 15, Джордж - 14, Кесслер - 13, Джузэнг - 11, Сенсабо - 6, Юбэнкс - 2, Миллз, Кольер, Поттер, Михайлюк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 27, Хатимура - 13, Кристи - 12, Винсент - 10, Кнехт - 6, Худ-Скифино - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре
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