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«Лос-Анджелес Лейкерс» установит статую в честь Фила Джексона — инсайдер

«Лос-Анджелес Лейкерс» установит статую в честь Фила Джексона — инсайдер
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Известный инсайдер и аналитик Марк Стейн сообщил в своём блоге, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует установить статую в честь легендарного тренера Национальной баскетбольной ассоциации Фила Джексона.

По словам Стейна, то, что «Лейкерс» анонсировали начало создания статуи в честь Пэта Райли, «считается прелюдией к будущему объявлению статуи для Фила Джексона».

Напомним, Джексон тренировал «озёрников» с 1999 по 2004 год и с 2005 по 2011 год. За это время он шесть раз приводил команду к чемпионству в североамериканской лиге (2000, 2001, 2002, 2004, 2009, 2010).

Ранее «Лейкерс» объявили, что установят статую в честь Пэта Райли перед ареной Crypto.com Arena. Предполагается, что её откроют к 2026 году.

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