Дёмин входит в список четырёх кандидатов на первый пик драфта НБА в 2024-м — источник

18-летний российский баскетболист, играющий на позиции защитника за команду университета Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, Егор Дёмин является одним из четырёх главных кандидатов на первый драфт-пик НБА в 2025 году, сообщила американская журналистка Кристен Пик.

«После бесед с более чем 40 скаутами и руководителями НБА на прошлой неделе мы пришли к общему мнению, что сейчас есть четыре игрока, которые могли бы получить первый номер в июне-2025. Это не драфт «Уэмбли», — сказал один из скаутов:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Дэвилз»);

2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»);

3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»);

4. Егор Дёмин (BYU)», — написала Пик в социальной сети Х (ранее Twitter),

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