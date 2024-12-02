Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Кавальерс» — 1-й, «Наггетс» — 11-й

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент.
Топ лучших команд НБА на данный момент:
1. «Кливленд Кавальерс»;
2. «Бостон Селтикс»;
3. «Хьюстон Рокетс»;
4. «Оклахома-Сити Тандер»;
5. «Даллас Маверикс»;
6. «Лос-Анджелес Клипперс»;
7. «Орландо Мэджик»;
8. «Голден Стэйт Уорриорз»
9. «Мемфис Гриззлиз»;
10. «Нью-Йорк Никс»;
11. «Денвер Наггетс»;
12. «Финикс Санз»;
13. «Лос-Анджелес Лейкерс»;
14. «Сан-Антонио Спёрс»;
15. «Милуоки Бакс»;
16. «Миннесота Тимбервулвз»;
17. «Майами Хит»;
18. «Атланта Хоукс»;
19. «Бруклин Нетс»;
20. «Сакраменто Кингз»;
21. «Индиана Пэйсерс»;
22. «Чикаго Буллз»;
23. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
24. «Детройт Пистонс»;
25. «Торонто Рэпторс»;
26. «Филадельфия Сиксерс»;
27. «Шарлотт Хорнетс»;
28. «Юта Джаз»;
29. «Нью-Орлеан Пеликанс»;
30. «Вашингтон Уизардс».