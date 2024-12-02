ESPN представил топ-25 лучших игроков НБА до 25 лет. Эдвардс — 2-й, Уильямсон — 16-й

Авторитетный американский спортивный портал ESPN представил топ-25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в возрасте до 25 лет.
Топ-25 лучших игроков НБА в возрасте до 25 лет.
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
2. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
3. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»);
4. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»);
5. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»);
6. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»);
7. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);
8. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»);
9. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);
11. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»);
12. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»);
13. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
14. Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»);
15. Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»);
16. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»);
17. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»);
18. Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);
19. Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»);
20. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»);
21. Тайлер Хирроу («Майами Хит»);
22. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»);
23. Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс»);
24. Тари Исон («Хьюстон Рокетс»);
25. Билаль Кулибали («Вашингтон Уизардс»).