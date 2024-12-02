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ESPN представил топ-25 лучших игроков НБА до 25 лет. Эдвардс — 2-й, Уильямсон — 16-й

Авторитетный американский спортивный портал ESPN представил топ-25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в возрасте до 25 лет.

Топ-25 лучших игроков НБА в возрасте до 25 лет.

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);

2. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

3. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»);

4. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»);

5. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»);

6. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»);

7. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);

8. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»);

9. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»);

10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);

11. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»);

12. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»);

13. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);

14. Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»);

15. Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»);

16. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»);

17. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»);

18. Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);

19. Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»);

20. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»);

21. Тайлер Хирроу («Майами Хит»);

22. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»);

23. Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс»);

24. Тари Исон («Хьюстон Рокетс»);

25. Билаль Кулибали («Вашингтон Уизардс»).