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Экс-игрок НБА — о форме «Хьюстон Рокетс»: у них лучший тренер в лиге

Экс-игрок НБА — о форме «Хьюстон Рокетс»: у них лучший тренер в лиге
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс высказался по поводу коллектива «Хьюстон Рокетс» и их главного тренера Име Удока.

«Име Удока был одним из лучших тренеров до того, как с ним что-то случилось в «Бостоне» и он перебрался в «Хьюстон». Сейчас он вернул свой баскетбол на высший уровень, и его команда играет как одна из лучших в лиге», — приводит слова Уильямса издание Clutch Рoints.

После 21 проведённого матча «Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету шесть поражений и 15 побед.

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