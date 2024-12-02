Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Один из самых одарённых игроков». Действующий чемпион НБА — о Зайоне Уильямсоне

«Один из самых одарённых игроков». Действующий чемпион НБА — о Зайоне Уильямсоне
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника и являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе, Джру Холидэй высказался по поводу звезды «Нью-Орлеан Пеликанс» и первого номера драфта 2019 года Зайоне Уильямсоне.

«Зайон Уильямсон — один из самых одарённых игроков, которых я когда-либо видел… Я чувствую, что ему нужны перемены… Посоветовал бы ему больше играть в обороне», — приводит слова Холидэя издание Clutch Points.

Уильямсон стал третьим первокурсником в истории NCAA после Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса, который одновременно набрал 500 очков, совершил 50 перехватов, сделал 50 блок-шотов в одном сезоне.

На данный момент его клуб «Пеликанс» занимает последнее место в Западной конференции, одержав четыре победы за 21 игру. Сам Зайон не принимает участия в играх из-за травмы.

Сейчас читают:
Неиграющую звезду НБА с контрактом на $ 197 млн едва не разорвали «за лишний вес»
Неиграющую звезду НБА с контрактом на $ 197 млн едва не разорвали «за лишний вес»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android