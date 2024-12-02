«Один из самых одарённых игроков». Действующий чемпион НБА — о Зайоне Уильямсоне

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника и являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе, Джру Холидэй высказался по поводу звезды «Нью-Орлеан Пеликанс» и первого номера драфта 2019 года Зайоне Уильямсоне.

«Зайон Уильямсон — один из самых одарённых игроков, которых я когда-либо видел… Я чувствую, что ему нужны перемены… Посоветовал бы ему больше играть в обороне», — приводит слова Холидэя издание Clutch Points.

Уильямсон стал третьим первокурсником в истории NCAA после Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса, который одновременно набрал 500 очков, совершил 50 перехватов, сделал 50 блок-шотов в одном сезоне.

На данный момент его клуб «Пеликанс» занимает последнее место в Западной конференции, одержав четыре победы за 21 игру. Сам Зайон не принимает участия в играх из-за травмы.