Пол Пирс: наш «Селтикс» 2008 года сломил бы ментально нынешний состав «Бостона»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что состав команды чемпионского 2008-го сломил бы ментально нынешний «Бостон» во главе с Джейсоном Тейтумом.

«Не буду врать. Нынешняя команда «Бостона» действительно хороша. Но я скажу вам вот что. Наш состав… Мы знали, как сломить команды психологически. Мы осознавали, что если нам не хватало в мастерстве по сравнению с соперником, то мы это получали благодаря ментальной войне.

Мы не превращали это в условную драку в баре. Ты понимаешь, о чём я? Это был просто настоящий удар в лоб. Нужно сломить Эла Хорфорда, да? Я думаю, что у Кевина [Гарнетта] хорошая репутация в таких делах… Мы таким образом отправили Леброна и его «Кливенд» писать завещания», — приводит слова Пирса NBA Central.