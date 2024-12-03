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Валерий Лиходей объяснил, почему Егор Дёмин сможет стать игроком НБА

Валерий Лиходей объяснил, почему Егор Дёмин сможет стать игроком НБА
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Бывший игрок сборной России по баскетболу Валерий Лиходей оценил перспективы российского защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Есть ли у Дёмина шансы стать игроком НБА? Да, конечно. А почему нет? У Егора очень хорошая статистика. Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера.

Это большая редкость. Такие вещи очень ценны. В общем, он разносторонний игрок. Посмотрим, как он будет развивать эти качества. Было бы здорово увидеть его в НБА», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA:

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