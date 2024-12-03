Валерий Лиходей объяснил, почему Егор Дёмин сможет стать игроком НБА

Бывший игрок сборной России по баскетболу Валерий Лиходей оценил перспективы российского защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Есть ли у Дёмина шансы стать игроком НБА? Да, конечно. А почему нет? У Егора очень хорошая статистика. Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера.

Это большая редкость. Такие вещи очень ценны. В общем, он разносторонний игрок. Посмотрим, как он будет развивать эти качества. Было бы здорово увидеть его в НБА», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

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Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA: