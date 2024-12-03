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Известный драфт-аналитик из ESPN оценил выступление Егора Дёмина в сезоне-2024/2025 NCAA

Известный драфт-аналитик из ESPN оценил выступление Егора Дёмина в сезоне-2024/2025 NCAA
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Североамериканский журналист и известный драфт-аналитик по Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из ESPN Джонатан Гивони представил видео с российским защитником университета Бригама Янга (BYU) Егором Дёминым, который участвует в тренировке команды.

«Наблюдаю за тренировкой Егора Дёмина и команды BYU, которые готовятся к завтрашней игре с «Провиденс». 18-летний российский баскетболист с ростом 6'9" (~205 см. — Прим. «Чемпионата») проводит впечатляющий дебютный сезон, набирая в среднем 14,3 очка, делая 6,3 передачи и 4,9 подбора за игру, а также демонстрируя 44% точности бросков из-за дуги», — написал Гивони на своей странице в социальной сети.

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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