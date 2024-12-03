Американский журналист: Егор Дёмин — на первом месте драфта? Я не уверен

Североамериканский журналист и спортивный обозреватель из Юты Дэвид Смит отреагировал на недавнюю новость, что российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин входит в список четырёх кандидатов на первый пик драфта Национальной баскетбольной ассоциации в 2025 году.

«Егор Дёмин — на первом месте драфта? Я не уверен, что это произойдёт, но команды из числа претендентов будут серьёзно его рассматривать. Его навыки действительно уникальны и ценны», — отреагировал Смит на своей странице в социальной сети.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: