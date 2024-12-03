Инсайдер раскрыл причины низкой рыночной стоимости Зайона Уильямсона в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер HoopsHype Майкл Скотто в своём последнем материале высказался по поводу низкой рыночной стоимости тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Один из руководителей НБА в интервью HoopsHype заявил: «Нью-Орлеану следует обменять Макколлума, а также, вероятно, рассмотреть обмен Ингрэма на другого проверенного игрока». Тем не менее, как и всегда, успех «Пеликанс» во многом зависит от здоровья Зайона Уильямсона.

Другой руководитель НБА отметил в разговоре с HoopsHype, что из-за постоянных вопросов о его надёжности и травматичности он готов предложить за Зайона лишь один выбор в первом раунде [драфта]», — приводит слова Скотто HoopsHype.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: