Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Германии объявили приговоры обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов

В Германии объявили приговоры обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов
Комментарии

Региональный суд Эссена вынес приговор по делу об убийстве двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артём Козаченко, сообщает Tagesschau. Трагедия произошла 10 февраля, в городе Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Двое обвиняемых получили по 10 лет тюрьмы в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а ещё двое – по восемь с половиной лет.

Двое из осужденных имеют немецкое и двое сирийское гражданство. Отмечается, что в приговоры включены и другие преступления, которые были совершены обвиняемыми.

Прокуратура запросила от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних. Решения еще не окончательны. Адвокаты обвиняемых подали апелляционную жалобу.

Сейчас читают:
Полиция Германии назвала мотив убийцы 17-летнего украинского баскетболиста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android