В Германии объявили приговоры обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов

Региональный суд Эссена вынес приговор по делу об убийстве двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артём Козаченко, сообщает Tagesschau. Трагедия произошла 10 февраля, в городе Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Двое обвиняемых получили по 10 лет тюрьмы в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а ещё двое – по восемь с половиной лет.

Двое из осужденных имеют немецкое и двое сирийское гражданство. Отмечается, что в приговоры включены и другие преступления, которые были совершены обвиняемыми.

Прокуратура запросила от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних. Решения еще не окончательны. Адвокаты обвиняемых подали апелляционную жалобу.