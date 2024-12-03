Определены игроки недели в НБА, в списке есть представитель из Европы

Турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон стали лучшими игроками по итогам минувшей недели. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Шенгюн набирал в среднем 21,3 очка, делал 12,7 подбора и отдавал девять результативных передач, а «Хьюстон», в свою очередь, одержал за этот период три победы, не потерпев ни одного поражения.

Тем временем на счету Брансона в среднем 26,8 очка и 9,8 результативной передачи при проценте реализации бросков 54,7. «Нью-Йорк» одержал три победы при одном поражении.

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