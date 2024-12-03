«Лейкерс» разгромно проиграли «Миннесоте». Леброн набрал всего 10 очков

В ночь со 2 на 3 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:80.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Джулиус Рэндл, у которого 18 очков, пять подборов и три передачи, и французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

В составе гостей самыми результативными игроками стали американский защитник Д'Анджело Расселл, набравший 20 очков и сделавший три подбора и пять передач, и бигмен из США Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. У Леброна Джеймса 10 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 5 декабря. «Лейкерс» продолжит выездную серию и сыграет с «Майами Хит» 5 декабря.