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«Лейкерс» разгромно проиграли «Миннесоте». Леброн набрал всего 10 очков

«Лейкерс» разгромно проиграли «Миннесоте». Леброн набрал всего 10 очков
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В ночь со 2 на 3 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:80.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 80
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Гобер - 17, Александер-Уолкер - 15, Рид - 15, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Эдвардс - 8, Гарза - 6, Шеннон - 5, Макдэниелс - 3, Майнотт - 2, Никс, Дозьер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 20, Дэвис - 12, Джеймс - 10, Хатимура - 10, Кнехт - 6, Винсент - 5, Кристи - 5, Льюис - 4, Траоре - 4, Реддиш - 2, Колоко - 2

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Джулиус Рэндл, у которого 18 очков, пять подборов и три передачи, и французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

В составе гостей самыми результативными игроками стали американский защитник Д'Анджело Расселл, набравший 20 очков и сделавший три подбора и пять передач, и бигмен из США Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. У Леброна Джеймса 10 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 5 декабря. «Лейкерс» продолжит выездную серию и сыграет с «Майами Хит» 5 декабря.

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